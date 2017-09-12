Kuzey İrlanda Milli Takımı’na tutuklanma şoku

Kuzey İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Michael O'Neill, alkollü araç kullandığı için tutuklandı. 48 yaşındaki teknik adamın davası ise Kuzey İrlanda'nın Dünya Kupası yolunda 5 Ekim ve 8 Ekim'deki son iki maçından hemen sonra 10 Ekim'de.

Kuzey İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Michael O’Neill, İskoçya’da alkollü araç kullandığı için tutuklandı. Pazar günü İskoçya’nın Edinburgh şehrinde tutuklanan 48 yaşındaki teknik adamın davasının 10 Ekim’de görülecek olması ise olayın ardından Kuzey İrlanda’da ikinci bir şok etkisi yarattı.

Zira, Dünya Kupası’na katılma yolunda mücadele eden Kuzey İrlanda’nın gruptaki son iki maçı 10 Ekim tarihinden hemen önce. 5 Ekim’de sahasında Almanya ile karşılaşacak olan Kuzey İrlanda, 8 Ekim’de ise deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), konu ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmadı. Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum kovuldu, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı! Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Christoph Daum'un sözleşmesinin feshedildiğini açıklarken Fenerbahçeli taraftarlar da Alman çalıştırıcının yeniden takımın başına geçmesi için sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı. İlgili Haberi Oku

2012 yılından beri Kuzey İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini sürdüren Michael O’Neill ile ülke futbolu tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor. Euro 2016’da Son 16’ya kalma başarısı gösteren Kuzey İrlanda, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda 24 puanlı lider Almanya’nın arkasından 19 puanla 2’inci sırada yer alıyor. Kuzey İrlanda oynayacağı son iki maçlarda alacağı puanlarla en iyi ikinci kontenjanından Dünya Kupası’na direkt olarak katılmayı hedefliyor.

DHA