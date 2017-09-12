Kadın taraftarlar için sütyen giyip deplasmana gitti!

Bir Lincoln City taraftarı olan Simon Sid Chanter, Stevenage takımıyla deplasmanda yapacakları maça sütyenle gitti. Chanter'in maça sütyen ile gitmesinin nedenini kadın taraftarlarına burada yapılan muameleyi protesto etmek olduğunu belirtti.

Chanter’in bunu yapmasının nedeni ise aynı ligde mücadele eden Grimsby takımının kadın taraftarlarına burada yapılan muameleyi protesto etmekti.

Geçen ay Stevenage-Grimsby maçına giden Grimsby’nin kadın taraftarlarından güvenlik aramasında bir şey saklayıp saklamadıklarını kontrol etmek için sütyenlerini göstermeleri istenmişti.

Skandal... Kadın taraftarlara `sütyenini göster` tacizi! İngiltere İkinci Futbol Ligi büyük bir skandalla çalkalanıyor. Grimsby Town ve Stevenage takımları arasında oynanan karşılaşma öncesi stat girişinde kadın taraftarlar güvenlik görevlileri tarafından sütyenlerini göstermeye zorlandı. Söz konusu iddianın tüm ülkede infial yaratmasının ardından Stevenage Kulübü olayla ilgili soruşturma başlattı. İlgili Haberi Oku

Bu olay büyük tepkiye yol açmış sonrasında olayla ilgili soruşturma açılmıştı

33 yaşındaki Chanter, Grimsby taraftarlarına yapılan bu muameleyi protesto için bulabildiği en büyük sütyeni alarak güvenlik görevlilerin karşısına geçti ve sütyenini kontrol etmelerini istedi. Ancak hiçbir güvenlik görevlisi kontrol yapmaya yanaşmadı, ancak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

Elde edilen bilgiye göre Stevenage takımının güvenlik görevlileri sadece erkek ve kadınları da onlar kontrol ediyor.