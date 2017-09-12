Joao Pereira’dan anlamlı paylaşım

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, kendisine ait sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Trabzon'da çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getire oyuncu, eşi ile birlikte Türk Bayrağı altında çekildiği fotoğrafı paylaşması büyük beğeni aldı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Sporting Lizbon’dan Trabzonspor’a transfer olan Joao Pereira, Trabzon’da mutlu olduğu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ifade ediyor. Bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlayan, şehre de alışan başarılı futbolcu zaman zaman tarihi ve turistik mekanları gezerek stres atıyor. Pereira’nın son yaptığı paylaşım ise büyük beğeni kazandı.

Türk Bayrağı altında eşi ile birlikte mutluluk fotoğraf veren Pereira’nın paylaşımı sosyal medyada bordo-mavili taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları tarafından da takdir edildi. Trabzonspor Burak Yılmaz`ın dönüşü ile 7 yıl sonra coştu! Süper Lig´de bu sezon oynadığı 4 maçta 9 gol kaydeden Trabzonspor, ilk 4 haftalar itibariyle son 7 yılın en gollü sezonunu yaşıyor. İlgili Haberi Oku