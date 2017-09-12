Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

İspanya yarı finale yükseldi

İspanya, Marc Gasol'ün 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta Almanya'yı 84-72 yenerek adını son 4'e yazdırdı.
21:0512 Eylül 2017
0
İspanya yarı finale yükseldi

Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde İspanya, Almanya’yı 84-72 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-16’lık Almanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan İspanya, devreye 34-33 önde girdi.

Üçüncü periyotta vites artıran İspanyollar, çeyreği 12 sayı farkla önde tamamladı. Oyunun son bölümünde de üstünlüğünü kaybetmeyen İspanya, mücadeleden 84-72 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi attığı 28 sayıyla İspanya’dan Marc Gasol olurken, Alman oyuncu Dennis Schröder 27 sayı üretti.

Etiketler
almanya Avrupa Basketbol Şampiyonası ispanya
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER