Galatasaraylı Serdar Aziz takımla birlikte çalıştı, Linnes dinlendirildi

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlarken Serdar Aziz takımla çalıştı. Kasığında zorlanma olan Martin Linnes ise dinlendirildi.

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. haftasında Kasımpaşa ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu´nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası´nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayan takımda Antalyaspor´a karşı ilk 11´de forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra baskı ve yön değiştirme üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi.

Ardından interval koşuya geçen oyuncular, bir sonraki bölümde topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, dar alandaki çift kale maçın ardından tamamlandı.

SERDAR AZİZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Serdar Aziz, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Antalyaspor karşılaşmasının ardından yapılan tetkikleri sonrası kasığında hafif derecede zorlanma tespit edilen Martin Linnes, tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00´de Florya Metin Oktay Tesisleri´nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.