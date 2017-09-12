Galatasaray Avrupa’da final hedefliyor

Galatasaray Odeabank yeni transferlerini tanıttı. Basketbol Şubesi’nden Sorumlu Yönetici Can Topsakal, iyi bir kadro kurduklarını belirterek, “Bu sene EuroCup’ta final oynamayı hedefliyoruz” dedi.

Galatasaray Odeabank yeni transferlerini tanıttı. Kadrosunu 8 isimle takviye eden sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen lansmanla, yeni transferlerini basına tanıttı. Toplantıda konuşan Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetici Can Topsakal, hedeflerin büyük olduğunu söyledi. Yeni bir koçla yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyleyen Topsakal, “Bu sene Türkiye ve EuroCup'ta önemli hedeflerle yola çıktık. Camianın desteğiyle Erman Hoca ile yola çıktık. Rakiplerimizle aramızdaki bütçe farkını taraftarın desteğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızı, hem ligde hem de Avrupa'da destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor”

Basketbol kombinelerine iyi bir ilgi olduğunu söyleyen Topsakal, “Yeni bir takım kurduk ve fiyatları düşük tuttuk. Gayet iyi bir talep var” dedi. FIBA ile ULEB arasındaki tartışmanın yanı sıra Milli Takım havuzundaki oyuncularla ilgili olarak da konuşan Topsakal, Galatasaray'ın bu konuda herhangi bir karar almadığını belirterek, “Bunlar zamanı gelince konuşulur. Ancak Milli Takım'a yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız” dedi.

Son olarak sponsorluklarla ilgili açıklama yapan Topsakal, “Odeabank'la sponsorluğumuza devam ediyoruz. Yan sponsorluk için de 2 firma ile görüşüyoruz. Büyük ihtimalle bir tanesi olacak. Takımı kurarken hedef EuroCup’ı almaktı. EuroCup'ta da çok iyi takımlar var. Bu sene Milano büyük bir yatırım yaptı. Zor da olsa hedefimiz final oynamak. Bu takımı Türkiye ve EuroCup'ta final oynamak için kurduk. Başka bir hedefimiz yok” diyerek sözlerini tamamladı.