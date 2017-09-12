Gabriel Torje’den Christoph Daum hakkında ilginç suçlamalar

Spor Toto Süper Lig ekibi Karabükspor'un Rumen futbolcusu Gabriel Torje, Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'nden kovulan Christoph Daum hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Romanya Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilmesi için çalışmalar başlatılan Christoph Daum hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı.

Kardemir Karabükspor forması giyen Gabriel Torje, Alman teknik adam hakkında Romanya basınına ağır suçlamalarda bulundu.

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Alman teknik adamın kimsenin fikrine saygı duymadığını belirten Torje “Daum, konuşan, fikrini söyleyen futbolcu istemiyordu. Onun için her şeye evet diyen futbolcu makbuldü. Soyunma odasında kimse konuşamıyordu, ölüm sessizliği vardı” dedi.

Gabriel Torje’nin en ilginç suçlaması ise Daum’un takım otobüsünü futbolculara ittirmesi oldu.

Torje, Alman teknik adamın önce 5 oyuncuya daha sonra tüm takıma otobüsü ittirdiğini belirtirken, Alman teknik adamın böyle bir hareketi yapma nedeni olarak; ekip halinde hareket edildiği takdirde futbolcuların imkansızı da başarabileceklerini göstermek olduğunu söylediği ifade edildi.

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