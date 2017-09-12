Fenerbahçe’de Valbuena krizi!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena'nın Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı davranış tepki çekti. Yönetim tarafından uyarılan Valbuena'ya Fenerbahçe'nin hassas olduğu noktalar anlatıldı.

Fenerbahçe taraftarının takımdaki en beğendiği isim olan Mathieu Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları yönetim ve takım arkadaşları tarafından tepkiye neden oldu. Sabah’tan Volkan Demir’in haberine göre özellikle Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası tek başına tribünleri selamlayan ve alkışlayan Fransız yıldızın, bu hareketi, takım içinde ‘Sadece kendisi mi savaşıyor!’ tepkisine neden oldu. Ayrıca Fransız yıldıza yapılan “Çok top istiyor, topu fazla kullanıyor, yerini kaybedip tribünlere oynuyor” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Valbuena`dan o beğeni için açıklama geldi Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, Instagram'dan beğendiği bir görsel için açıklama yaptı. Fransız futbolcu, topu sosyal medya ekibine attı. İlgili Haberi Oku

KOCAMAN SAHA İÇİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTACAK

Teknik heyet oluşan bu rahatsızlık sonrası Valbuena ile bir görüşme yaparak, kaybedilen bir maç sonrasında tek başına tribünleri selamlamasının takım ruhuna zarar verebileceği mesajını iletti. Aykut Kocaman’ın yeni transferlerle birlikte takımın bir bütün halinde hareket etmesinin ardından, özellikle topun paylaşımı konusunda diğer oyunculara da sorumluluk yükleyeceği ve böylelikle Valbuena’nın saha içinde üzerindeki yükün azaltılacağı öğrenildi.

Mehmet Demirkol`dan Valbuena ve Tolga Ciğerci`ye ağır eleştiri! Gazeteci Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena'yı eleştirdi. Mehmet Demirkol, Tolga Ciğerci'nin ise Galatasaray'ın futbolcusu olmadığını ifade etti. İlgili Haberi Oku

Valbuena, Fenerbahçe forması ile çıktığı 8 maçta 1 gol atarken 4 de asiste imza attı.