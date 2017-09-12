Dzon Delarge küllerinden doğdu

Geçen sezon Osmanlıspor formasıyla 41 resmi maçta yalnızca 3 gol atabilen Dzon Delarge, bu sezon ise Bursaspor ile adeta küllerinden doğdu. Kongolu kanat oyuncusu, görev aldığı 3 maçta 3 gol kaydederek takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alan yeşil-beyazlılarda, Kongolu futbolcu Dzon Delarge, takımının ikinci golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki gol sayısını 3'e çıkaran Delarge, takımın en skorer ismi konumunda yer aldı.

Geçen sezon Avusturya’nın Admira Wacker takımından kiralık olarak forma giydiği Osmanlıspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, yalnızca 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

Bu sezon ise ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçı dışında Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyen Delarge, 3 maçta 3 gol kaydederek geçen sezonki gol sayısını 4 haftada yakalamış oldu.