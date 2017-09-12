Dirk Kuyt’tan Robin van Persie ve Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, 2014-2015 sezonunun sonunda Feyenoord'u neden tercih ettiğini açıkladı. Kuyt aynı zamanda Robin van Persie hakkında da açıklamalarda bulundu.

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, Hollanda’da bir televizyon programına açıklamalarda bulundu. Feyenoord’la geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra aktif futbol hayatına nokta koyan 37 yaşındaki eski hücum oyuncusu 2014-2015 sezonu sonunda Feyenoord’u neden tercih ettiğini açıkladı.

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Kuyt, “Feyenoord’a geldiğimde, Fenerbahçe’de kazandığımın 10’da 1’ini alacağımı biliyordum. Sözleşme uzatmam halinde daha fazla para kazanacağımı biliyordum. Ancak yine de Feyenoord’u seçtim, çünkü bir hedefim vardı. Bir hedefiniz yoksa zaten devam etmeyin, bu hata olur. Hollanda’da da beklentiler oldukça yüksek. Herkes performansınıza, attığınız gollere ve ne kadar koştuğunuza çok dikkat ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeden sonra Van Persie ve Huntelaar gibi golcü oyunculardan örnek vererek argümanını geliştiren Kuyt, “Van Persie ve Huntelaar gibi tecrübeli oyuncular çok değerli. Onlarla antrenman yapmak bile değerlidir. Robin van Persie, Feyenoord’a geldiğinde herkes ondan en az 25 gol bekleyecek. Boynunda beklentilerle dolu çok büyük bir yük olacak ve bunu çözebilmek için başarılı olması gerekecek” dedi.