Didier Drogba’dan Alvaro Morata sözleri

Chelsea'nin unutulmaz golcülerinden Didier Drogba, Londra ekibinin yeni forveti Alvaro Morata'nın performansını değerlendirdi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin eski golcüsü Didier Drogba, Londra ekibinin yeni forveti Alvaro Morata hakkında konuştu.

Sezon başında ‘Maviler’e transfer olan İspanyol forvet, yeni kulübünde çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstererek iyi bir başlangıç yaptı.

Sky Sports’a konuşan Fildişi Sahili’nin efsanesi Drogba, “İlk gollerini yedek kulübesinden geldikten sonra attı. Şimdi golleriyle maç kazandırıyor. Bu yüzden o ve kulüp için mutluyum” dedi.

Morata’nın başarılı olacağına inandığını söyleyen Drogba, “Yeni kulüp ve büyük beklentilerin olduğu yerde gollerle başlaması çok önemliydi. Eğer beklentileri doğru yönetebilirse gollerin devamı da gelir. Umarım harika bir sezon geçirecek çünkü buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kante hakkında da konuşan Drogba, “Çok fazla gol atmıyor ama herkes ondan memnun. Çünkü takımı için çok çalışıyor” şeklinde konuştu.