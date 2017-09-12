Danimarka A Milli Kadın Futbol Takımı greve gitti

Danimarka A Milli Kadın Futbol Takımı, Danimarka Futbol Federasyonu ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle greve gitti. Prim yönetmeliğinin düzenlenmesini isteyen takım aynı zamanda temel haklarının gözetildiği ve eşit muameleyi garanti altına alan bir toplu sözleşme talep ediyor.

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Danimarka A Milli Kadın Futbol Takımı toplu greve gitti. Kadınlar Euro 2017 finalisti, bir süredir Danimarka Futbol Federasyonu ile anlaşmazlık içerisindeydi. Milli takımın dün düzenlenen antrenmanına katılmayan futbolcular, Teknik Direktör Soren Randa Boldt’u sahada yalnız bırakınca ortaya ilginç bir görüntü de çıkmış oldu. Dünya Kupası elemesinde Hollanda’yla Euro 2017 finalinin rövanşı niteliğindeki kritik maç öncesi futbolcular toplu sözleşme imzalanması için Danimarka Futbol Federasyonu’na uyarıda bulunmuş ve prim yönetmeliğinde düzenleme yapılmaması halinde antrenmana çıkmayacaklarını ifade etmişlerdi. Kadın taraftarlar için sütyen giyip deplasmana gitti! Bir Lincoln City taraftarı olan Simon Sid Chanter, Stevenage takımıyla deplasmanda yapacakları maça sütyenle gitti. Chanter'in maça sütyen ile gitmesinin nedenini kadın taraftarlarına burada yapılan muameleyi protesto etmek olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

Danimarka basınında grevi gerçekleştiren futbolcuların federasyon karşısında ellerinin güçlendiği ifade edilirken Danimarka’da yayın yapan Ekstrabladet gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan milli takım futbolcusu Line Röddik, “Bu sinir bozucu durumu federasyon yarattı. Biz bütün maçlarda oynamak istiyoruz ancak toplu sözleşmenin yürürlüğe girmesi şart” dedi. Danimarka Ulusal Radyosu’na (DR) konuşan takım kaptanı Pernille Harder ise “Biz Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanma konusunda heyecanlıyız. Ancak şartlarımızın iyileştirilmesi gerekiyor. Eşit muamele, sakatlıklara karşı sigorta gibi temel haklarımıza saygı gösteren ve temel haklarımızı gözeten güçlü bir toplu sözleşmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.