Brad Wanamaker Türk vatandaşlığına geçiyor!

Ev sahibi olduğumuz 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finali göremeden turnuvaya veda eden 12 Dev Adam'da gelecek için kollar sıvanıyor.

Basketbol Federasyonu sakatlığı nedeniyle son organizasyonda forma giyemeyen ve yaşı da ilerleyen Bobby Dixon'ın yerine Fenerbahçe'nin yeni transferi Brad Wanamaker'ın Türk vatandaşlığına geçirilmesini gündeme alırken, farklı seçenekleri de düşündüğü öğrenildi.

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda mücadelesi ile mutlu etse de, bunu sonuçlara yansıtacak seviyeye çıkamayınca, ülkemizde yapılan bir organizasyonu çeyrek finali göremeden tamamlamak zorunda kaldı. Şimdi gözler, jenerasyon değişikliği yaşıyor denen ekibimizin atacağı adımlarda.

35 yaşındaki Bobby Dixon'ın sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda forma giyememesi, millileri yeni bir devşirme arayışına itti. Daha önce de adı geçen Brad Wanamaker isminin gündeme getirileceği ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan yıldız guardın Türk vatandaşlığına geçirilerek ay-yıldızlı formayı giymesinin önünün açılacağı öğrenildi. Ancak oyuncunun gelecek yıl sonu yine NBA'den kontrat almak istemesi nedeniyle durumunun konuşulacağı ve B planı olarak da Darüşşafaka forması giyen Scottie Wilbekin ile temasa geçileceği belirtildi.

Ersan İlyasova'nın son iki organizasyona gelmemesi nedeniyle 4 numara pozisyonunda sıkıntı yaşayan A Milli Basketbol Takımımız bu pozisyon için de kolları sıvadı. Milli Takım'a aday oyuncuların sezon içinde gerekli çıkışı göstermemesi durumunda devşirme hakkının 4 numara için de kullanılabileceği ifade edildi.

Elemelerde kim oynayacak?

Kasım ayında başlayacak Dünya Şampiyonası elemelerinde hangi oyuncuların forma giyip giyemeyeceği de büyük bir sorun olarak gözüküyor. NBA'de forma giyecek isimlerin kesin olarak bulunmayacağı eleme maçlarında FIBA ile Euroleague arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Euroleague oyuncularının da oynaması beklenmiyor. A Milli Basketbol Takımımız'ın son şampiyonadaki formda oyuncuları Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu gibi isimlerin oynamama durumları Coach Ufuk Sarıca'yı kara kara düşündürüyor. Bu nedenle, alt yapılarda önemli başarılar elde eden oyuncuların takımlardaki sorumlulukları ve sürelerinin artışı için formüller aranıyor.

Süreleri artmalı

Alt yapı milli takımlarındaki gelecek vaad eden isimlerin, bir takım kadrosunda toplanıp benche mahkum kalmaması için kulüplere yükümlülükler getirerek, bu oyuncuların farklı kulüplere dağıtılması ve sürelerinin artırılması seçenekleri düşünülüyor. Türk oyuncuların oynama sürelerinin artırılması konusunda Başkan Hidayet Türkoğlu önderliğinde yapılacak toplantılarda önemli kararların çıkması da bekleniyor.

(Milliyet)

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