Beşiktaş’ın yıldızlarına Porto’da büyük ilgi

Porto maçı için bu şehre gelen Beşiktaş kafilesinde Quaresma ve Pepe ilgi odağı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin oynanacağı Porto şehrine ulaştı.

5 saatlik uçak yolculuğunun ardından Porto Francisco Sa Carneiro Havaalanı’na inen Siyah-beyazlı kafile, otobüs ile konaklayacağı otele geçti. Portekizli futbolseverler, başta Quaresma olmak üzere Pepe, Adriano ve Negredo’ya çok büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi de, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başlangıçların her zaman önemli olduğunu söyleyen Ürkmezgil, “Grupta çok önemli takımlar var elbette ancak grubun en önemli takımlarından biriyle deplasmanda oynayacağız, kolay değil. İnşallah iyi bir netice alarak iyi bir başlangıç yapacağız” diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi ise, “Büyük takımlar büyük takımlarla maç yapar. Yarın da büyük bir maça çıkacağız. İnşallah puanlarla döneriz, buna ihtiyacımız var. İyi başlarsak iyi gideceğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş bu akşam TSİ 21:30’da Dragao Stadı’nda son antrenmanını yapacak.Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.