Bayern Münih’i yıkan 14’lük Umut

Hoffenheim'ın Bayern'i 2-0 yendiği maçta top toplayıcılık yapan Umut Tohumcu, tacın hızlı atılmasını sağlayarak ilk golü hazırlayan isim oldu. Hoffenheim'ın iki golüne de imza koyan Mark Uth, U14 takımında oynayan Umut'la tanışmak istediğini, formasını hediye edeceğini söyledi.

Almanya Ligi’nde bu hafta oynanan kritik maçta Hoffenheim Bayern Münih’i Mark Uth’un golleriyle 2-0 yendi.

Kariyerinin ellinci Bundesliga maçına çıkan Uth, 27. dakikada perdeyi açarken, golün gizli kahramanlarında biri de top toplayıcı olarak görev yapan Umut Tohumcu idi. Ev sahibinin sol kanattan geliştirdiği atakta top taca çıktı. Hoffenheim’ın U 14 takımında da oynayan Umut, elindeki topu süratle Kramaric’e verdi. Onun hemen kullandığı taç atışımda topla buluşan Huth, kısa bir driplingin ardından Neuer’i avladı.Umut Tohumcu maç sonrası, “Andrej Kramaric’in topu istediğini fark ettim ve elimdeki topu hemen ona yolladım. Top toplayıcı olarak görev yaptığım ilk maçtı bu. Takıma yardımcı olmak harika bir duygu. Umarım tekrar yapabilirim” dedi.

Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise “Top toplayıcılar, özellikle kanatlarda oyunu hızlandırmak için bizde özel eğitim alır. Bu pozisyonda da herkes hızlı davrandı. Top toplayıcı, Mark (Uth) ve Andrej (Kramaric)” değerlendirmesini yaptı. Kramaric ise, “Top toplayıcıdan özür dilemeliyim. Topu hızlı atması için ona bağırdım. Şimdi teşekkür edip bağırdığım için üzgün olduğumu söyleyeceğim” diye konuştu.

Mark Uth ise, “Kulüp organize edecek. O top toplayıcı çocukla tanışacağım. Onun için bu özel geceyi tam unutulmaz kılmak için “Formamı ona hediye etmek istiyorum” yorumunu yaptı.

(NTV Spor)

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