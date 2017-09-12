Barcelona Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (BARCA – JUVE SAAT KAÇTA?)

Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. 2017-2018 Şampiyonlar Ligi sezonu dev bir mücadeleye sahne olacak Barcelona Juventus maçıyla start alıyor. Peki Barcelona Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi Barcelona ile Juventus arasında Camp Nou’da oynanacak muhteşem bir maçla başlıyor. Futbolseveler merakla Barcelona Juventus maçının detaylarını merak ediyor. Peki Barcelona Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

HEYECAN BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, bugün ve 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

BARCELONA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçı olarak gösterilen Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 21:45’te başlayacak ve mücadele naklen ve şifresiz olarak TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

Arda Turan Juventus maçının kadrosuna alınmadı Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak olan Barcelona'nın maç kadrosu belli oldu. İlgili Haberi Oku

Ligde tamamı TSİ 21.45'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

İLK HAFTA PROGRAMI

Olympiakos (Yunanistan) – Sporting Lizbon (Portekiz)

Barcelona (İspanya) – Juventus (İtalya)

Roma (İtalya) – Atletico Madrid (İspanya)

Chelsea (İngiltere) – Karabağ (Azerbaycan)

Celtic (İskoçya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) – Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere) – Basel (İsviçre)

Benfica (Portekiz) – CSKA Moskova (Rusya)

13 EYLÜL ÇARŞAMBA

Tottenham (İngiltere) – Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Porto (Portekiz) – Beşiktaş

Leipzig (Almanya) – Monaco (Fransa)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Napoli (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) – Manchester City (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) – Sevilla (İspanya)

Maribor (Slovenya) – Spartak Moskova (Rusya)