Barcelona Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi gecenin maçları) 12 EYLÜL

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Devler ligi uzun bir aranın ardından Barcelona Juventus maçıyla geri dönüyor. Futbolseverler merakla Barcelona Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte Barcelona Juventus maçı muhtemel 11'leri ve tüm detayları...

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi’ne bu akşam kavuşuyor. Kulüpler düzeyinde dünyanın bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi bu akşam Barcelona Juventus maçıyla resmen başlıyor. Peki Barcelona Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

HEYECAN DEV BİR MAÇLA START ALIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, bugün ve 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

BARCELONA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçı olarak gösterilen Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 21:45’te başlayacak ve mücadele naklen ve şifresiz olarak TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

Arda Turan Juventus maçının kadrosuna alınmadı Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak olan Barcelona'nın maç kadrosu belli oldu. İlgili Haberi Oku

Ligde tamamı TSİ 21.45'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

İLK HAFTA PROGRAMI

Olympiakos (Yunanistan) – Sporting Lizbon (Portekiz)

Barcelona (İspanya) – Juventus (İtalya)

Roma (İtalya) – Atletico Madrid (İspanya)

Chelsea (İngiltere) – Karabağ (Azerbaycan)

Celtic (İskoçya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) – Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere) – Basel (İsviçre)

Benfica (Portekiz) – CSKA Moskova (Rusya)

13 EYLÜL ÇARŞAMBA

Tottenham (İngiltere) – Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Porto (Portekiz) – Beşiktaş

Leipzig (Almanya) – Monaco (Fransa)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Napoli (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) – Manchester City (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) – Sevilla (İspanya)

Maribor (Slovenya) – Spartak Moskova (Rusya)