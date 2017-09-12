Barcelona Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi gecenin maçları) 12 EYLÜL

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi’ne bu akşam kavuşuyor. Kulüpler düzeyinde dünyanın bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi bu akşam Barcelona Juventus maçıyla resmen başlıyor. Peki Barcelona Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
HEYECAN DEV BİR MAÇLA START ALIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, bugün ve 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
BARCELONA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçı olarak gösterilen Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 21:45’te başlayacak ve mücadele naklen ve şifresiz olarak TRT1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde tamamı TSİ 21.45'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
İLK HAFTA PROGRAMI
Olympiakos (Yunanistan) – Sporting Lizbon (Portekiz)
Barcelona (İspanya) – Juventus (İtalya)
Roma (İtalya) – Atletico Madrid (İspanya)
Chelsea (İngiltere) – Karabağ (Azerbaycan)
Celtic (İskoçya) – Paris Saint-Germain (Fransa)
Bayern Münih (Almanya) – Anderlecht (Belçika)
Manchester United (İngiltere) – Basel (İsviçre)
Benfica (Portekiz) – CSKA Moskova (Rusya)
13 EYLÜL ÇARŞAMBA
Tottenham (İngiltere) – Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Porto (Portekiz) – Beşiktaş
Leipzig (Almanya) – Monaco (Fransa)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Napoli (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) – Manchester City (İngiltere)
Liverpool (İngiltere) – Sevilla (İspanya)
Maribor (Slovenya) – Spartak Moskova (Rusya)