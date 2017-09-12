Aytaç Kara’dan Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor maçının hakemine fotoğraflı tepki

Evkur Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olduğu maçın ardından alevlenen hakem tartışmasına Malatya'nın oyuncusu Aytaç Kara da dahil oldu. Aytaç sosyal medyada bacağının fotoğrafını paylaştı ve hakeme tepki gösterdi.'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da maçtaki bir pozisyonda orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın ayağına aldığı sert darbeye rağmen hakemin pozisyonu sarı kart olarak yorumlamasına tepki yağıyor.

Karşılaşma sonrası pozisyonu değerlendiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Maçta bir pozisyon var ki, hem orta hakemi, hem 4. hakemi affetmeyeceğim. Çok net bir kırmızı karttı ve ikisinin de görmemiş olması beni çok düşündürdü ve üzdü. İyi niyetli bir karar olduğunu söyleyemeyeceğim” derken, pozisyonun kahramanı Aytaç Kara ise isyanını darbe aldığı ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Ertuğrul Sağlam: Orta hakemi de, 4. hakemi de affetmeyeceğim Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrasında hakem hatalarını eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Genç futbolcu maç sonrası rakip futbolcunun kramponunun izinin çıktığı bacağının fotoğrafını, “Söyleyecek bir şey yok” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, ikinci yarıda yaşanan pozisyonda Pavelka'nın Aytaç Kara'yı sakatlamasına sebebiyet verebilecek hareketine sarı kart göstermişti.

Aytaç Kara, penaltıyı kullanmasını istemeyen hocası Ertuğrul Sağlam`ı dinlemedi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kasımpaşa maçında kazanılan penaltı vuruşunu Aytaç Kara'nın kullanmamasını istedi ama topun başına geçen Aytaç golü atmayı başardı. İlgili Haberi Oku