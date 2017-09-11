Yalçın Çetin’den kendisini de üzen gaf!

Ekranların sevilen ve tecrübeli spikeri Yalçın Çetin, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında şanssız bir an yaşayarak gaf yaptı!

beIN Sports’un TRT’den transfer ettiği başarılı spiker Yalçın Çetin, Fenerbahçe-Başakşehir maçını anlatırken bir hata yaptı. Çetin, eski Fenerbahçeli olan ve şu anda Başakşehir kadrosunda yer alan Mert Günok ile ilgili bilgi verirken, Günok’un annesinin de tribünde olduğunu söyledi.

Oysa milli filebekçisinin annesi Necmiye Günok yakalandığı amansız hastalık sonrası 2011’de, 46 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Mert de bu elim olay sırasında Fenerbahçe’nin futbolcusuydu.

Yalçın Çetin, maçın ikinci yarısı başlarken yaptığı gaf nedeniyle izleyicilerden, Mert Günok’tan ve Günok ailesinden defalarca özür diledi.

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