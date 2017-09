Valbuena’dan o beğeni için açıklama geldi

Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana hırslı performansıyla dikkat çeken ve taraftarın övgüsünü alan Mathieu Valbuena’nın Instagram’daki beğenisi olmuştu.

Instagram’da kendisinin övülen diğer takım arkadaşlarının ise eleştirilen bir görseli beğenen Valbuena, konuyla ilgili açıklama yaparak, “Sosyal medya ekibim yanlışlıkla beğendi. Bir daha olmayacak” ifadelerini kullandı.

I completely disagree with such a deceitful picture, that was liked by mistake on my Insta by my social media team. It won’t happen again. pic.twitter.com/7KxjkVUXqf

