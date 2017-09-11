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Valbuena’dan o beğeni için açıklama geldi

Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, Instagram'dan beğendiği bir görsel için açıklama yaptı. Fransız futbolcu, topu sosyal medya ekibine attı.
14:1411 Eylül 2017
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Valbuena’dan o beğeni için açıklama geldi

Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana hırslı performansıyla dikkat çeken ve taraftarın övgüsünü alan Mathieu Valbuena’nın Instagram’daki beğenisi olmuştu.

Instagram’da kendisinin övülen diğer takım arkadaşlarının ise eleştirilen bir görseli beğenen Valbuena,  konuyla ilgili açıklama yaparak, “Sosyal medya ekibim yanlışlıkla beğendi. Bir daha olmayacak” ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2017 Sosyal medya yıkıldı! Mathieu Valbuena`dan imalı beğeni! Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena sosyal medyada beğendiği bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. İlgili Haberi Oku

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Fenerbahçe instagram mathieu valbuena
Son güncelleme: 14:37 | 11.09.2017
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