UEFA’dan Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek’e görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, perşembe günü Zulte Waregem ile Nice arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçını, Hüseyin Göçek ise Kopenhag ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, perşembe günü Belçika’nın Zulte Waregem ile Fransa’nın Nice takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçını yönetecek. Belçika’nın Waregem şehrindeki Regenboog Stadyum’unda TSİ 22:05’te başlayacak karşılaşmada Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Halil Umut Meler ve Serkan Tokat’ın ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Kerem Ersoy olacak Beşiktaş`ın Porto maçına İngiliz hakem Şampiyonlar Ligi'nde Porto-Beşiktaş karşılaşmasını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. İlgili Haberi Oku

Hüseyin Göçek’de perşembe günü Danimarka’nın Kopenhag ile Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçını yönetecek.

Danimarka’nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu’nda TSİ 20:00’de başlayacak karşılaşmada Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler’in ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Ok olacak.