Sıra geldi çözüm üretmeye

ŞAMPİYONANIN en güçlü takımlarından İspanya'yı yenebilmek için kafalarını karıştırıp onlardan daha fazla mücadele etmekten başka şansımız yoktu. Çünkü her biri oynadığı bölgede isim olan ve sonucu değiştirebilecek yetenekteki oyunculardan kurulu İspanya karşısında genç ve yeni bir jenerasyonla mücadele ettik. Maçın hikâyesi bizim açımızdan şutu risk edilen Sertaç'ın ilk şutu soktuktan sonra boş atması ve 6. dakikada 3. faulü alarak çıkıp yerine giren Barış Hersek'in 45 saniye içerisinde 2 faul alması ile şekillendi. Barış'ın da çıkıp Furkan'ın oyuna girmesiyle bu maç için hücum oyuncumuzu bulmuş olduk. Bu yeterli olmadı çünkü Furkan'dan başkasını devreye sokamadık.

Buna rağmen sahada çıkarmaya çalıştığımız kargaşa ile skoru istediğimiz seviyelerde tuttuk. 3. periyot ortalarında riske ettiğimiz boş şutları sokamayan Ricky Rubio'ya yanlış çalınan bir faul düdüğü ile kenara gitmesi ve yerine Sergio Rodriguez'in oyuna girmesi ile İspanya hücumları daha etkili oldu. Sonrasında Rubio attığı iki üçlükle bizi oyundan iyice uzaklaştırdı ve son şampiyona kaybettik.

Netice olarak bu şampiyonaya emek veren tüm oyuncu, teknik adam ve yöneticilere teşekkür ederken bugünü milat kabul ederek bu sistemin yanlışlarını bir bir temizlemek ve yeniden düzenlemek asli görevimiz olmalı.