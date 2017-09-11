Şenol Güneş’e değil Tosic’e kızdı!

Karabük’te oynamayı çok isteyen Cenk Tosun'un özellikle Dusko Tosic’in gördüğü kırmızı karta sinirlendiği öğrenildi.

Birbirinden zorlu milli maçlarda görev yapmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşması nedeniyle Karabükspor deplasmanında yedek soyunan ve son dakikalarda oyuna alınmamasına tepki gösteren Cenk Tosun yaşanan şanssızlığa adeta isyan etti.

Karabük'te oynamayı çok isteyen golcü futbolcunun özellikle Dusko Tosic'in gördüğü kırmızı karta sinirlendiği öğrenildi. Tosic'in atılması yüzünden taktik anlayışın değişmesi nedeniyle uzun süre kenarda beklemesine rağmen bir türlü oyuna giremeyen Cenk'in maçtan sonra konuya açıklık getirdiği belirtildi. Takım arkadaşlarıyla sohbet eden siyah-beyazlı oyuncunun, “Şenol Güneş hocama asla bir saygısızlığım olamaz ama bu maça öyle bir motive olmuştum ki, insan ister istemez yaşananlara isyan ediyor. Şükürler olsun ki üç puanla dönüyoruz” diye konuştuğu aktarıldı.