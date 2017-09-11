Selçuk İnan ve Fernando Muslera’dan ‘kaptanlık pazubandı’ açıklaması

Galatasaray'da yaşanan kaptanlık pazubandı tartışmalarına Selçuk İnan ve Fernando Muslera nokta koydu.

Galatasaray’da, Antalyaspor karşısında sonradan oyuna giren Selçuk İnan’ın kaptanlık pazubantını alması tartışma konusu olmuştu.

Polemiğin iki aktörü olan Muslera ve Selçuk İnan, beIN SPORTS’a özel açıklamalar yaptılar.

İşte Muslera’nın yaptığı açıklama;

“Selçuk bizim birinci kaptanımız. Ondan sonra ben gelirim. Selçuk oynamadığı zaman ben kaptan oluyorum ama Selçuk oyuna girdikten sonra o pazubandı ona veririm. Uzun yıllardır tanıdığım, saygı duyduğum birisi. Çok iyi bir insan kendisi. Takım için yaptıkları ortada. 6 senedir beraber oynuyoruz, camia için yaptıkları ortada ve bazı zamanlar gereksiz ve çirkin şekilde eleştirildiğini düşünüyorum.”

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SELÇUK: ‘BEN HER ZAMAN ADAM OLDUM’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk İnan ise şu sözleri sarfetti:

“Bu olayla ilgili bir şeyler söylemek bile canımı acıtıyor. Muslera benim kardeşim gibi gördüğüm biri. Keza o da beni öyle görüyordur. Bundan önceki maçlarda da ‘oyuna girersen pazubandı sana vermek istiyorum’ diyordu. Genelde böyle şeyler için konuşmam ama bu benim gerçekten canımı acıttı. İçinizde fırtınalar kopar ama sessiz durursunuz ya, Galatasaray kaptanlığını buna alet edecek bir adam değilim ben. Bunu herkesin bilmesi lazım.”

“ÜLKEMİZDE BU TÜR SIKINTILAR YAŞIYORUZ”

“İnsanlar bunu haber yapıyor. Sosyal medyada rant sağlamak için, kendi kanallarında reyting kazanmak için yapıyorlar. Bundan da önemlisi vardır. Adamlık vardır. Ben her zaman adam oldum, adam gibi durdum. Kendi takım arkadaşından kaptanlık alacak bir adam hiç olmadım.”

“16 yılımı geride bıraktım, kimseyle kavga etmedim, saygısızlık yapmadım. Ülkemizde bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Bir insana kötü bakarsanız, ondaki kötü olan şeyleri görürsünüz. Ben biraz da özellikle bunu bilerek yapan insanlar iyi olmayı denemeliler. Adamlık da önemli bir şey.”