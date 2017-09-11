Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu’ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45’te Portekiz’in Porto takımına konuk olacak.
Ligde tamamı TSİ 21.45’te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN
Olympiakos (Yunanistan) – Sporting Lizbon (Portekiz)
Barcelona (İspanya) – Juventus (İtalya)
Roma (İtalya) – Atletico Madrid (İspanya)
Chelsea (İngiltere) – Karabağ (Azerbaycan)
Celtic (İskoçya) – Paris Saint-Germain (Fransa)
Bayern Münih (Almanya) – Anderlecht (Belçika)
Manchester United (İngiltere) – Basel (İsviçre)
Benfica (Portekiz) – CSKA Moskova (Rusya)
13 EYLÜL ÇARŞAMBA
Tottenham (İngiltere) – Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Porto (Portekiz) – Beşiktaş
Leipzig (Almanya) – Monaco (Fransa)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Napoli (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) – Manchester City (İngiltere)
Liverpool (İngiltere) – Sevilla (İspanya)
Maribor (Slovenya) – Spartak Moskova (Rusya)