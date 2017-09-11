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Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor... Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te Portekiz'in Porto takımına konuk olacak.
09:5611 Eylül 2017
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Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu’ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45’te Portekiz’in Porto takımına konuk olacak.

Ligde tamamı TSİ 21.45’te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN

Olympiakos (Yunanistan) – Sporting Lizbon (Portekiz)

Barcelona (İspanya) – Juventus (İtalya)

Roma (İtalya) – Atletico Madrid (İspanya)

Chelsea (İngiltere) – Karabağ (Azerbaycan)

Celtic (İskoçya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) – Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere) – Basel (İsviçre)

Benfica (Portekiz) – CSKA Moskova (Rusya)

13 EYLÜL ÇARŞAMBA

Tottenham (İngiltere) – Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Porto (Portekiz) – Beşiktaş

Leipzig (Almanya) – Monaco (Fransa)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Napoli (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) – Manchester City (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) – Sevilla (İspanya)

Maribor (Slovenya) – Spartak Moskova (Rusya)

Etiketler
şampiyonlar ligi
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