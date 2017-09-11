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Ryan Mendes radara yakalandı!

Kayserisporlu Ryan Mendes'in deparı taraftarı coşturdu.
12:0411 Eylül 2017
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Ryan Mendes radara yakalandı!

Kayserispor’un deplasmanda Sivasspor’u 2-0 yendiği karşılaşmada, ikinci golün asistini yapan Ryan Mendes’in deparını gören taraftarlar, “Ryan Mendes radara yakalandı” yorumunu yaptı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 83. dakikasında Sivasspor’lu Ziya’nın kafa vuruşunda top kısa düştü. Ziya’nın gerisinden depara kalkan Ryan Mendes topu kaparak ceza sahasına girdi. Kaleci ile başbaşa kalan Ryan Mendes’in pasında Stojiljkovic topu ağlara göndererek ikinci golü attı.

Ryan Mendes’in attığı depar Kayserispor taraftarını da coşturdu. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda, “Ryan Mendes’in ikinci golde yaptığı asistte attığı depar Sivas’ta radara takıldı. Muhtemelen trafik cezası gelir” ifadesinde bulundu. Bu yorum sosyal medyada bin 400 kişi tarafından beğenildi.

Etiketler
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