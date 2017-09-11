Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum kovuldu, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Romanya Futbol Federasyonu, Alman teknik direktör Christoph Daum ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Son olarak Karadağ’a yenilen Romanya, 2018 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetmişti. Alman çalıştırıcı ise istifa çağrılarına kulak asmamış ve görevinin başında olduğunu dile getirmişti. Ancak Romanya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.
Rumen basını ile sık sık tartışma yaşayan ve aldığı sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Daum, Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarını çalıştırmıştı.
Daum’un kovulmasının ardından Fenerbahçe taraftarları ise tecrübeli teknik adamın yeniden sarı lacivertli takımın başına geçmesi için paylaşımlar yapmaya başladı.
2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe’yi çalıştıran Daum, 2006-09 yıllarında Köln takımının başına geçtikten sonra 2009-10 sezonunda yeniden sarı lacivertli kulübe dönmüştü. Ancak son maçta şampiyonluğun Bursaspor’a kaptırılmasının ardından sözleşmesi feshedilmişti.
Aykut’u kovup Daum’u getirerek bir karmayı sonlandırma şansımız var. Bence denenmeli pic.twitter.com/znwf8Gava4
— Ersun (@YanalMindset) 11 Eylül 2017
Aykut 2010’da sinsice Daum’un ayağını kaydırıp hoca olmuştu.Şimdi Aykut’un koltuğu sallantıda Daum boşta.İntikam soğuk yenen bir yemektir ..
— Doğuş Otuzbiroğlu (@CASAK94) 11 Eylül 2017
Daum şuan gelirse bizi şampiyon yapar cok net
— Maximus #ÖneDoğru (@MaxiGiuIiano) 11 Eylül 2017
Christoph Daum istifa etmis gel Fenerbahcemize 4 forvetle çıkıp ortalığı dağıtalim koko reyiz
— esra de Paula (@esraliee) 11 Eylül 2017
Come to Fener
— Berkay Ulubay (@berkayulubay) 11 Eylül 2017