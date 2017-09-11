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FENERBAHÇE
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Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum kovuldu, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Christoph Daum'un sözleşmesinin feshedildiğini açıklarken Fenerbahçeli taraftarlar da Alman çalıştırıcının yeniden takımın başına geçmesi için sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı.
17:5911 Eylül 2017
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Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum kovuldu, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Romanya Futbol Federasyonu, Alman teknik direktör Christoph Daum ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son olarak Karadağ’a yenilen Romanya, 2018 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetmişti. Alman çalıştırıcı ise istifa çağrılarına kulak asmamış ve görevinin başında olduğunu dile getirmişti. Ancak Romanya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Rumen basını ile sık sık tartışma yaşayan ve aldığı sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Daum, Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarını çalıştırmıştı.

28 Ağustos 2017 Rumen gazeteciden Christoph Daum`u çıldırtan oltalı protesto Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Daum'un Rumen basını ile arasındaki sürtüşmenin boyutu artıyor. Daum son olarak oltalı protestoya maruz kaldı. İlgili Haberi Oku

Daum’un kovulmasının ardından Fenerbahçe taraftarları ise tecrübeli teknik adamın yeniden sarı lacivertli takımın başına geçmesi için paylaşımlar yapmaya başladı.

2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe’yi çalıştıran Daum, 2006-09 yıllarında Köln takımının başına geçtikten sonra 2009-10 sezonunda yeniden sarı lacivertli kulübe dönmüştü. Ancak son maçta şampiyonluğun Bursaspor’a kaptırılmasının ardından sözleşmesi feshedilmişti.

Etiketler
Christoph Daum Fenerbahçe Romanya Milli Takımı
Son güncelleme: 18:02 | 11.09.2017
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