Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum kovuldu, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Christoph Daum'un sözleşmesinin feshedildiğini açıklarken Fenerbahçeli taraftarlar da Alman çalıştırıcının yeniden takımın başına geçmesi için sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı.

Romanya Futbol Federasyonu, Alman teknik direktör Christoph Daum ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son olarak Karadağ’a yenilen Romanya, 2018 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetmişti. Alman çalıştırıcı ise istifa çağrılarına kulak asmamış ve görevinin başında olduğunu dile getirmişti. Ancak Romanya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Rumen basını ile sık sık tartışma yaşayan ve aldığı sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Daum, Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarını çalıştırmıştı.

Rumen gazeteciden Christoph Daum`u çıldırtan oltalı protesto Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Daum'un Rumen basını ile arasındaki sürtüşmenin boyutu artıyor. Daum son olarak oltalı protestoya maruz kaldı. İlgili Haberi Oku

Daum’un kovulmasının ardından Fenerbahçe taraftarları ise tecrübeli teknik adamın yeniden sarı lacivertli takımın başına geçmesi için paylaşımlar yapmaya başladı.

2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe’yi çalıştıran Daum, 2006-09 yıllarında Köln takımının başına geçtikten sonra 2009-10 sezonunda yeniden sarı lacivertli kulübe dönmüştü. Ancak son maçta şampiyonluğun Bursaspor’a kaptırılmasının ardından sözleşmesi feshedilmişti.

Aykut’u kovup Daum’u getirerek bir karmayı sonlandırma şansımız var. Bence denenmeli pic.twitter.com/znwf8Gava4 — Ersun (@YanalMindset) 11 Eylül 2017

Aykut 2010’da sinsice Daum’un ayağını kaydırıp hoca olmuştu.Şimdi Aykut’un koltuğu sallantıda Daum boşta.İntikam soğuk yenen bir yemektir .. — Doğuş Otuzbiroğlu (@CASAK94) 11 Eylül 2017

Daum şuan gelirse bizi şampiyon yapar cok net — Maximus #ÖneDoğru (@MaxiGiuIiano) 11 Eylül 2017

Christoph Daum istifa etmis gel Fenerbahcemize 4 forvetle çıkıp ortalığı dağıtalim koko reyiz — esra de Paula (@esraliee) 11 Eylül 2017