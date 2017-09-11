Rıdvan Dilmen’den Ali Şafak Öztürk yorumu!

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

NTV Spor’un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1-1 berabere biten Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, “Benim aklımda yıllardır bir şey var. Beraberlik 1, galibiyet 4 puan olmalı. O zaman deplasman takımları daha açık oynayabilir.” dedi.

Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şöyle:

– 4. haftada golsüz maç olmuyor. Galatasaray için 1 puan iyi. Sıcak ve nem de etkendi. Ancak ; Antalyaspor daha pozitif oynamaya çalışan bir takımdı. Kötü oynarken öne geçiyor sonra yaslanıyorsunuz. 10 korner 1 gol oldu. 3 korner 1 penaltı değil, böyle oldu. Muslera’nın çıkardığı bir pozisyon var. Galatasaray bir ara uyudu ve yerleşemedi. Galatasaray korner atamadı. Maçın özeti burada yatıyor. Fizik olarak sıcaktan etkilenebilirsiniz. 4 maçta 10 puan kötü değildir. Teknik direktörlerle ilgili yorum yaparken, doneler sunmamız lazım.

“Igor Tudor işin kolayına kaçtı”

– Devre arasında bu maçı 1-0 bitiremezsin, ikinciyi bulmazsan olmaz demiştim. Galatasaray da Tudor da işin kolayına kaçtı. Ndiaye çıkarıldı, Selçuk’u aldı. Pasla rakip yarı alana yerleşemediler. Galatasaray gitmiyor ki kaleye. Yaslandılar ve Gomis de mecburen geriye geldi. Antalyaspor, soldan ve sağdan geldi. Aradılar, aradılar ve golü de buldular. Eto’o tecrübeli bir futbolcu. Bulduğu fırsatı değerlendirdi.

“1 puanın değerli olduğunu düşünüyorum”

– Antrenörün böyle bir maçı 1-0 bitiremeyeceğini görmesi lazım. Galatasaray bu oyunla 1 puana bence sevinmeli. Belki gol atarız dedikleri pozisyonlar, Selçuk’un kullandığı frikiklerdi. İstatistiklerle birlikte oyunu gözlemlediğimizde Galatasaray’ın aldığı puanın değerli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’ın bir daha bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum. Kötü oynadı Galatasaray… Ayrıca Linnes’in kart görmesi gerekirdi. Halis hocanın hatası var. Tudor, 2 puan kaybettik dememeli.

“Antalyaspor’un ilk 3’te olması kolay değil”

– Ligimizde 30 yaşından aşağı yaşta yıldız oyuncular gelmiyor. Antalyaspor için ilk 3’te olabilmek kolay değil. Rıza Çalımbay oraya gittiğinde çok sıkıntılı durumdaydılar. Rıza Çalımbay ile iyi şeyler yaptı. Eto’o profesyonel bir futbolcu. İyi para kazanıyor ve karşılığını fazlasıyla veriyor. İcraat olarak ve şehrin tanıtımı açısından faydalı. 1-1’den sonra bir kontra yakaladılar, arkadaşı ofsayt pozisyonundaydı ve atmadı.

“Çalımbay, futbolcularda iyi izlenim bırakıyor”

– Rıza Çalımbay’ın takımları dinamik oluyor. İyi de götürüyorlar. Oyuncu neye bakar? Nasıl bir adamdır. Rıza hoca iyidir. Adaletli midir? Evet. Fizik çalışmaya ve taktik bilgilere de bakar oyuncular. Rıza Çalımbay’ın bıraktığı izlenim iyidir. Hangi takımda çalışırsa çalışsın açık oynuyor. Ofansif oynatan bir teknik adam. Bugün de onu gördük. 1-1’de de aynı şekilde devam ediyor, mağlup olduğunda da öyle devam ediyor.

“Tudor oyunu iyi okuyamadı”

– Galatasaray’da kaç tane milli takım oyuncusu var? Çok fazla milli takım oyuncusu yok. Beşiktaş kadar bir travma yaşamadılar. Bunlar olacaktır. Puan kayıpları olabilir. Milli maç dönüşleri takımları zorlayabilir. Galatasaray ideal 11’iyle çıktı. Oyunu 1-0’a kitlemeye çalıştılar. Tudor oyunu okuyamadı. Gitmek üzere olan oyunu iyi okuyamadı. Beşiktaş için bu kadar savunmada kalmamalı diyorum mesela. Galatasaray da beklememeli. Böyle bir ligde pozisyon vermeniz doğal. Gomis’e top gelmesi lazım.

“O demeçlerden kurtulması lazım”

– Ali Şafak Öztürk’ün bu Eto’o demeçlerinden kurtulması lazım. Gündemin, Eto’o ve Nasri konusundan uzaklaşması lazım. Eto’o Türkiye’ye gelmiş en kariyerli oyuncularından birisidir. Ali Şafak Bey çok iyi bir aileden geliyor. Kendisini de tanıyorum. Ama bence bu konulardan ve demeçlerden biraz uzak durması daha faydalı olacaktır.

Rıdvan Dilmen’den puan sistemi önerisi

– Süper Lig’de 4’te 4 yapan takım olmadı. Galatasaray da takıldı. Bugün Rıza Çalımbay’ın söylediği önemli şeyler var. Puanlar artık kolay değil. Sadece Antalyaspor değil, herkes transfer yaptı. Kolay olmayacak. Benim aklımda yıllardır var olan bir şey var. Eskiden 1 puan, 2 puan sistemi vardı. Benim bir fikrim var. Beraberlik 1, galibiyet için 4 puan olmalı. O zaman deplasman takımları daha açık oynayabilir. Daha ofansif oyunları bizler daha çok seviyoruz. İzleyiciler gol izlemek için geliyor.

– İlk 4 hafta itibarıyla Beşiktaş önde. Fenerbahçe sürpriz yaptı ve 5 puanda kaldı. Gençlerbirliği’nin kadrosunu beğenmiyorum. Osmanlı kötü oynuyor. Bursa toparladı. Ama şu anda ligde iyi oynayan takımlar ilk 3’e yerleşti.

Avrupa yorumu

– Porto, bir şekilde oyuncu buluyor. Aboubakar da gol attı. Porto maçı çok zor maç. Ama kesin Porto kazanır diyemeyiz. Önemli olan Beşiktaş’ın geçen yılki temposuna gelmesi. Öyle bir durum yok. Başakşehir’in rakibini tanımıyorum. Marsilya’yı izleme fırsatım oldu. Marsilya’yı çok beğenmedim diyebilirim.

– Teknik adamların maç sonunda eve gittiğinde kendini değerlendirmesi gerek. Ana oyuncular kötü günündeydi demek çok basit kalır. Teknik adamın maçın 1-0 gitmeyeceğini görebilmesi ve müdahale edebilmesi gerek. Selçuk’u hoca oyunu tutsun diye soktu. Ama oyunu tutsun diye değil, oyunu rakip yarı sahaya yıksın diye oyuncu alınmalı.

(Ajansspor)