Ricardo Quaresma’dan çarpışma açıklaması

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Karabükspor maçında Ali Palabıyık'la yaşadığı çarpışma sonrasında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Quaresma Palabıyık'a kasıtlı olarak çarpmadığını söyledi.

Beşiktaş’ın deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Ali Palabıyık’la şiddetli bir şekilde çarpışan Ricardo Quaresma, “Palabıyık’a bilerek mi çarptı” şeklinde çıkan iddialara resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Quaresma, bilerek çarpmadığını ve bunu Ali Palabıyık’ın da bildiğini söyledi. İşte siyah-beyazlıların yıldızından o açıklama:

“Arkadaşlar, son maçta olanlar hakkında konuşmak gerekirse; hakeme kasten çarpmadım, hakem de bunu fark etti ve aramızdaki olay o anda çözüldü.

Ben bir profesyonelim, takımım için sahada elimden gelen her şeyi veririm. Bazen sahada hırsıma yenik düştüğüm iyi bilinir ama rakibe ve maçın hakemlerine her zaman saygım vardır.

Yakın zamanda, sahada bir olay yaşandı. Bir kişi bıçakla sahaya girdi ve bu problemi ben çözdüm. Sonra sessizliğimi korudum. Futbol aileler için bir şenlik havasında olmalı. Karşılaştığım, geçtiğim her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de yapmaya devam edeceğim. Herkesi kucaklıyorum.”

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