Ricardo Quaresma’dan çarpışma açıklaması

Beşiktaş’ın deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Ali Palabıyık’la şiddetli bir şekilde çarpışan Ricardo Quaresma, “Palabıyık’a bilerek mi çarptı” şeklinde çıkan iddialara resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Quaresma, bilerek çarpmadığını ve bunu Ali Palabıyık’ın da bildiğini söyledi. İşte siyah-beyazlıların yıldızından o açıklama:
Friends, About what happened in the last game… I didn't do it on purpose, the referee himself recognized it, and the matter between us was solved at the moment. I am a professional, I give everything on the field for my team. I may be known by the way in which I totally surrender to the challenges, but I have all the respect for the opponents and teams of arbitration. Recently, in the incident where the adept entered, with the knife in the field, I solved the problem and returned to silence so I wouldn't promote this type of attitudes. Soccer should be the celebration of the families. I have made friends in every club I have been through and I will continue to do so. Hugs to everyone
“Arkadaşlar, son maçta olanlar hakkında konuşmak gerekirse; hakeme kasten çarpmadım, hakem de bunu fark etti ve aramızdaki olay o anda çözüldü.
Ben bir profesyonelim, takımım için sahada elimden gelen her şeyi veririm. Bazen sahada hırsıma yenik düştüğüm iyi bilinir ama rakibe ve maçın hakemlerine her zaman saygım vardır.
Yakın zamanda, sahada bir olay yaşandı. Bir kişi bıçakla sahaya girdi ve bu problemi ben çözdüm. Sonra sessizliğimi korudum. Futbol aileler için bir şenlik havasında olmalı. Karşılaştığım, geçtiğim her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de yapmaya devam edeceğim. Herkesi kucaklıyorum.”