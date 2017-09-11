Ricardo Quaresma, hakem Ali Palabıyık’a bilerek mi çarptı?

Karabükspor maçında Ricardo Quaresma ile Ali Palabıyık arasında yaşanan pozisyonla ilgili ciddi bir tartışma başladı...

Beşiktaş’ın Karabükspor’u 1-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümlerinde Ricardo Quaresma ile hakem Ali Palabıyık arasında yaşananlar sosyal medyada ses getirmişti. Karşılaşmanın son bölümlerinde topsuz alanda koşu yapan Ricardo Quaresma, Ali Palabıyık’a sert bir şekilde çarpmış Palabıyık’ı yere düşürmüştü. Portekizli yıldız ardından yaşanan pozisyondan ötürü Ali Palabıyık’tan özür dilemişti.

Eski hakemlerden TRT Spor’da yorumculuk yapan Mustafa Çulcu ile Beyaz TV’de yorumculuk yapan Ahmet Çakar, Quaresma’nın maçın hakemine kasıtlı olarak çarptığını savundular.

Mustafa Çulcu, Quaresma’nın pozisyon nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini savunurken, “Quaresma’nın, Ali Palabıyık’ı düşürmesi kısıtlı. Kesinlikle kırmızı kart görmesi gerekiyordu.” dedi.

Ahmet Çakar da Quaresma’nın hareketinde kasıt olduğunu savunurken, “Quaresma, Ali Palabıyık’ı bilerek, omuz atarak düşürdü. Eğer Türkiye’de futbolun ahlaklı olmasını istiyorsak, Quaresma’nın yaptığı bu harekete ceza verilmelidir.” dedi.

Öte yandan Beyaz TV’deki Beyaz Futbol programında Ali Palabıyık’ın pozisyonla ilgili, “Bir şey yok, çarpıştık.” dediği kaydedildi.

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