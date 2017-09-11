Premier League’de görevden alınan ilk menajer Crystal Palace Menajeri Frank de Boer oldu

Premier League'de 2017-2018 sezonunda görevinden alınan ilk menajer Frank de Boer oldu. Hollandalı'nın Crystal Palace macerası yalnızca 77 gün sürdü.

Dünyanın en çok izlenen futbol ligi Premier League’de 2017-2018 sezonu fırtına gibi başlarken dört hafta sonunda fırtınada alabora olan Crystal Palace, çareyi menajer değişikliğinde buldu. Crystal Palace Menajeri Frank de Boer, yeni sezonda görevden alınan ilk isim oldu.

Dört maçta henüz puan toplayamadığı gibi gol de kaydedemeyen Crystal Palace, Premier League tarihinin en kötü başlangıcına imza atmıştı. Bu tarihi (!) başlangıcın ardından Frank de Boer’un görevine son verilirken; Hollandalı 85 günlük Inter macerasının ardından Crystal Palace’a da 77 günde veda etmiş oldu. 77 günlük görev süresi Premier League’in en kısa görev süresi olarak da tarihe geçti.

Son olarak Preston North End 1924’te İngiltere’de en üst seviyede gol atmadan ilk dört maçını mağlup kapatmıştı.

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Frank de Boer’un yerine gelecek isim ise İngiliz basınına göre İngiltere Milli Takımı Eski Teknik Direkrtörü Roy Hodgson. Hodgson, İngiltere’nin Euro 2016’da Son 16 Turu’nda İzlanda’ya elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

Öte yandan sezon başında yapılan anketlere göre Rafael Benitez (Newcastle United), Mark Hughes (Stoke City), Slaven Bilic (West Ham United), Antonio Conte (Chelsea) ve Craig Shakespeare (Leicester City), “İlk kim kovulur” anketlerinde başı çekiyordu.

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Transfer döneminde Beşiktaş’ın milli golcüsü Cenk Tosun’la da ilgilenen Crystal Palace’ın kadrosunda Mamadou Sakho, Yohan Cabaye, Andros Townsend, Wilfried Zaha ve Christian Benteke gibi yıldızlar bulunuyor.

Frank de Boer’in görevden alınmasının ardından kulüpten yapılan kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Frank’a kulüpte bulunduğu süre boyunca adanmışlığı ve çalışkanlığından ötürü teşekkür ederiz. Yeni menajerim kısa süre içinde göreve getirilecektir. Frank’a gelecek için bol şans diliyoruz.”