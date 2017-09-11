Muslera kaptanlık bandını Selçuk İnan’a verdi

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta dikkat çekici bir olay yaşandı.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken maçta ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı. 62. dakikada Ndiaye’nin yerine oyuna dahil olan Selçuk İnan, kaptanlık pazubandını taktı.

Maça kaptan olarak çıkan Muslera, oyuna giren Selçuk İnan’a kaptanlık bandını vermesi taraftarı şaşırttı. Sosyal medyada taraftarlar, oyuna sonradan girmesinden dolayı Muslera’dan kaptanlık bandını alan Selçuk İnan’a tepki gösterdi.

Ayrıca Galatasaray taraftarı, Selçuk İnan’ın kötü performansı ve son dakikalarda kullandığı iki serbest vuruştan dolayı da eleştirilerde bulundu.

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