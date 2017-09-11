Muslera Eto’o’ya yine acımadı

Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Muslera, Eto'yu tıpkı geçöen sezon olduğu gibi şık bir hareketle yine çalımladı.

Galatasaray’ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta Fernando Muslera, yıldız futbolcu Samuel Eto’o’ya yine acımadı. Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Muslera, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Antalyasporlu Samuel Eto’o’yu klas bir hareketle çalımladı. Hatırlanacağı üzere; Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 6. haftasında oynanan Galatasaray – Antalyaspor maçının 36. dakikasında Muslera, orta sahaya kadar gelmiş ve yıldız futbolcuyu çalımlayarak topu arkadaşlarına göndermişti. Muslera’nın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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İşte Muslera’nın Eto’o’ya attığı çalım sonrası sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

– Çalım ustası Muslera, Eto’o yu pazara gönderiyor.

– Muslera’yı bütün akrabalarımdan çok seviyorum. Sıfır şaka.

– Muslera, Eto’o’yu rencide etmeye devam ediyor.

– Eto, Muslera’dan çalım yemeyi alışkanlık haline getirmiş.

– Muslera, yine Eto’o’yu çalımladı.

– Muslera hata yapmaz . O öyle uygun görmüştür.

– Ulan o değilde Muslera ne çalım attı be.

– Üzmeyin bu adamı, kalesinde otursun çay falan söylesin yeter bize

– Eto’o’yu görünce dayanamadı!

– Dedem babama Metin Oktay’ı anlatmış, babam bana Hagi’yi anlattı, ben de çocuklarıma seni anlatacağım.