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Mete Gazoz, Gürcistan’da bronz madalya kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, Uluslararası Batum Okçuluk Turnuvası'nda kendi kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
15:3011 Eylül 2017
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Mete Gazoz, Gürcistan’da bronz madalya kazandı

Olimpik Milli Okçu Mete Gazoz, 23.’sü düzenlenen Uluslararası Batum Okçuluk Turnuvası'nda kendi dalında bronz madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz, 5-10 Eylül tarihlerinde Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleşen 23. Batum Okçuluk Turnuvası'nda mücadele etti. Turnuva sonunda başarılı sporcu, kendi dalı Klasik Yay Büyük Erkekler'de bronz madalyanın sahibi oldu. 07 Ağustos 2017 Mete Gazoz, Dünya Kupası için Berlin'de Olimpik Milli Okçu Mete Gazoz, 4 ayaktan oluşan Okçuluk Dünya Kupası'nın finali öncesindeki son ayağı için Berlin'de yarışacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Mete Gazoz okçuluk Uluslararası Batum Okçuluk Turnuvası
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