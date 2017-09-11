Mehmet Demirkol’dan Valbuena ve Tolga Ciğerci’ye ağır eleştiri!

Gazeteci Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena'yı eleştirdi. Mehmet Demirkol, Tolga Ciğerci'nin ise Galatasaray'ın futbolcusu olmadığını ifade etti.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, geride kalan 4 haftada Fenerbahçe’nin en başarılı futbolcusu olarak gösterilen Valbuena hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

‘KOCAMAN’IN YERİNDE OLSAM KESERİM’

Fransız futbolcuyu eleştiren Demirkol, ‘Valbuena çok iyi mücadele ediyormuş’ bırakın Allah aşkına 2 duran toptan gol attırmış, 1 penaltı golü atmış. Aykut Kocaman’ın yerinde olsam ilk keseceğim adam Valbuena olur. Sürekli top kaybı yapıyor.” ifadelerini kullandı.

“Bizi mahveden bu. Çok iyi mücadele ediyor diye. Ee diğerleri ne yapıyor? Ben Aykut Kocaman olsam ilk önce Valbuena’yı keserim. Sürekli top kaybı… Kaliteli oyuncu ama sistemden dolayı kötü. Valbuena’nın şu an Fenerbahçe’ye katkısı ney? Bunu merak ediyorum. Bu konudan çok küfür edecekler biliyorum. Ama hiç biri umrumda değil. Birisi çıkıp bana açıklasın Valbuena ne yapıyor. Kabul ediyorum. Bazı maçlarda iyi oynadı. Performansı iyidi. Bak bunları anlatmak zorunda kalıyor. Sanki Fenerbahçe’nin tek sorunu bu gibi. Ama Valbuena daha da üstüne çıkabilecek bir futbolcu.”

TARTIŞILAN SÖZLER! SELÇUK İNAN VE TOLGA…

Galatasaray’ın tecrübeli ismi Selçuk İnan’ın bundan sonraki süreçte taraftarlar yıldızının barışmayacağını belirten Demirkol, “Üzeri çizilmiş Selçuk’un. Camiada istenmiyor. Bu olay bana çok değişir gibi gelmiyor.” şeklinde konuştu.

TOLGA GALATASARAY’DA OYNAYAMAZ’

Demirkol, Tolga Ciğerci için ise “Galatasaray’ın oyuncusu değil. Çok iyi çalıştı deniliyor. Hayır. Orta saha ekstra işler yaptığı için başarılı.” dedi ve ekledi:“Sol açık olduğunda vasat. Galatasaray’ın merkezi bir oyuncusu değil. O zaman da vasat. Sağ tarafta da öyle. Galatasaray deli gibi hücum yaptığında 10 kişi çok iyi oynadığında 11. olarak iyi iş çıkardı. Çünkü fiziki özellikleri iyi. Formayı istiyor. Kendisine iyi bakıyor. Bu açıdan bakıldığında anlından öpülecek adam. Ama büyük takım oyuncusu değil. Can Bartu’nun giydiği formayı ben giysem büyük haksızlık olur. Herkes ister büyük takımda oynamak. Ama büyük takım oyuncusu değil.”

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