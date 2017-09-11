Sosyal medya yıkıldı! Mathieu Valbuena’dan imalı beğeni!

Fenerbahçe’nin sezon başında Lyon’dan transfer ettiği Fransız yıldız Mathieu Valbuena gçöterdiği performans ile Fenerbahçe taraftarının gönlüne taht kurdu.
Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarından elenmesi ve ilk 4 haftada gösterdiği olumsuz performansın ardından Fenerbahçe taraftarlarının futbolculara olan tepkisi gün geçtikçe artıyor. Ancak Mathieu Valbuena gösterdiği gayret ile Fenerbahçe seyircisi tarafından ayrı tutuluyor. Fenerbahçe taraftarı bu tepkileri sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile gösteriyor.
Valbuena’nın kişisel instagram hesabından bu paylaşımlardan birini beğenmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu beğeninin çok konuşulmasının nedeni paylaşımda bir tek Mathieu Valbuena’nın çalıştığı diğer oyuncuların takım için bir gayret göstermemesi oldu.
İşte Mathieu Valbuena’nın beğendiği o paylaşım…