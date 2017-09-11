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Mahmut Uslu’dan Fırat Aydınus’a 3 Temmuz tepkisi!

Fenerbahçeli yöneticiler, Fenerbahçe-Başakşehir maçının devre arasında koridorda, hakem Fırat Aydınus'a, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun" diyerek tepki gösterdiler.
10:2811 Eylül 2017
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Mahmut Uslu’dan Fırat Aydınus’a 3 Temmuz tepkisi!

Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’e 3-2 yenildiği karşılaşmanın devre arasında hakem Fırat Aydınus'a ciddi tepki gösterildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın cezası nedeniyle tribünde yer almadığı karşılaşmada Fenerbahçe'nin asbaşkanları Önder Fırat ve Mahmut Uslu soluğu soyunma odası koridorlarında aldı.

İki yönetici, hakeme sert tepki gösterirken Uslu, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun. O kadar kart çıktı, oyun durdu; sadece 1 dakika uzatıyorsun” şeklinde konuştu.

Habertürk

Etiketler
Fenerbahçe fırat aydınus mahmut uslu Önder Fırat
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