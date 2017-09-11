Mahmut Uslu’dan Fırat Aydınus’a 3 Temmuz tepkisi!

Fenerbahçeli yöneticiler, Fenerbahçe-Başakşehir maçının devre arasında koridorda, hakem Fırat Aydınus'a, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun" diyerek tepki gösterdiler.

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