Mahmut Tekdemir’de kırık var!

Fenerbahçe maçında girdiği ikili mücadele sonrasında tedavi gören Mahmut Tekdemir'de kırık çıktı! Oyuncu ayrışmamış kırık olduğu için atel ile antrenmanlara çıkabilecek.

Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir’in sağ el bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe ile oynadığı lig maçında, oyuncumuz Mahmut Tekdemir yaşanılan bir ikili mücadele sonucu elinin üzerine düşerek, maça bandaj ile devam etmiştir. Maçın hemen ardından yapılan tetkiklerde, Mahmut Tekdemir'in sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, kendisine özel yapılan atel ile yarından itibaren takım antrenmanlarına katılabilecektir” ifadelerine yer verildi.