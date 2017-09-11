Kasımpaşalı Bernard Mensah boş kaleye atamadı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Bernard Mensah, Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığı golle saç baş yoldurdu.

Spor Toto Süper Lig 4. haftasında Yeni Malatyaspor’u 3-2 yenen Kasımpaşa, son dakikalarda gelen golle hayat bulurken orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ın 82. dakikada kaçırdığı gol şaşkına çevirdi.

Yeni Malatyaspor karşısında iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Kasımpaşa, son anlara girilirken baskısını artırdı.

Maçın 82. dakikasında Trezeguet, Neumayr ile verkaçı sonrasında kale sahası içinde bomboş pozisyondaki Mensah’a topu gönderdi. Mensah ise bomboş kale yerine topu üst direğe nişanladı.

If you miss like this hahahahahaha this week is mine looool — Bernard Mensah (@oliver_mens) 11 Eylül 2017

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