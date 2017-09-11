Gaziantep Basketbol’a ABD’li oyun kurucu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu 28 yaşındaki Mark Lyons'u renklerine bağladı.

Gaziantep Basketbol, son olarak İsrail’in Hapoel Tel Aviv takımında forma giyen ABD’li oyun kurucu ile anlaştı. 1.85 metre boyundaki oyun kurucu Lyons konusunda bir açıklama yapan Gaziantep Basketbol Kulübü, şu bilgileri verdi:

“Amerikalı oyun kurucu Mark Lyons’u renklerimize kattık. Yeni oyun kurucumuz Hapoel Tel Aviv ile 11 maçta 32.7 dakika, 21.2 sayı ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.”

Ufuk Sarıca`dan Pau Gasol sözleri: `37 yaşında canını dişine takıyor` A Milli Erkek Basketbol Başantrenörü Ufuk Sarıca, İspanya maçı yaptığı açıklamada, son iki dakikada oyundan düştüklerini söyledi. Sarıca ayrıca 37 yaşındaki Pau Gasol'e teşekkür etti. İlgili Haberi Oku