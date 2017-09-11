Galatasaray taraftarından Selçuk’a Totti videolu tepki

Antalyaspor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Fernando Muslera'dan kaptanlık bandını alan Selçuk İnan'a Galatasaray taraftarı Totti videosuyla tepki gösterdi.

Galatasaray’ın Antalyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın yankıları özellikle Galatasaray cephesinde sürüyor. 62’de Badou Ndiaye’nin yerine oyuna dahil olan Selçuk İnan’ın Fernando Muslera’dan kaptanlık bandını almasına Galatasaray taraftarları tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılarda son dönemin tartışma yaratan ismi Selçuk’a taraftar Francesco Totti videosuyla tepki gösterdi. Sosyal medyada gündemi oluşturan videoda Totti; 2014-2015 sezonunun 15. haftasında Roma’nın 1-0 galip ayrıldığı Genoa deplasmanında 77’de oyuna dahil olurken mücadeleye ilk 11’de başlayan ve Totti’nin yokluğunda kaptanlık görevini yerine getiren Seydou Keita’nın ısrarına rağmen kaptanlık bandını Keita’dan almıyor.

Muslera kaptanlık bandını Selçuk İnan`a verdi Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta dikkat çekici bir olay yaşandı. İlgili Haberi Oku