Galatasaray Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar istifa nedenini açıkladı

Galatasaray Medya ve İletişim Direktörülüğü görevinden istifa eden İskender Baydar, istifa nedeni hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar görevinden ayrıldı. İstifa ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Skorer’den Nevzat Dindar’a konuşan Baydar, “Başkanla görüşüp kişisel olarak aldığım bir karar. Bir süredir düşündüğüm bir şeydi. Özbek bana ‘Emin misin?’ dedi. Ben de kararımın kesin olduğunu ilettim.” ifadelerini kullandı.

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AYKUT KOCAMAN TWEET’i YÜZÜNDEN Mİ?

Baydar, “Bence Aykut Kocaman’a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17’de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı.” şeklinde bir tweet atmış, bu sözler sonrası bazı kongre üyeleri kendisini Başkan Dursun Özbek’e şikayet etmişti.

Baydar da sosyal medya hesabından “Çok öfkeliyim.. Bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu tweetten rahatsız olup beni yönetime şikayet ediyorsa burada durmanın bir anlamı yok.” paylaşımını yaparak tepkisini dile getirmişti.