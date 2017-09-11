Galatasaray, 17 yaşındaki forvet Kazım Çelik’i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, Manavgatspor'da forma giyen 17 yaşındaki forvet Kazım Çelik'i transfer etti.

Kayserili 17 yaşındaki Kazım Çelik, geçen sene Kayseri Erkiletspor'dan Manavgatspor'a, bu sene de Galatasaray'a transfer oldu.

Futbola 12 yaşında Erkiletspor'da başlayan ve mavi beyazlı kulüpte U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve 1.Amatör Küme'deki A takımda oynadıktan sonra geçen sezon 3’üncü Lig'de yer alan Manavgatspor'da 17 maçta forma giyen Kazım, ağustos ayında Antalya ekibi ile sözleşmesini fesh etti.

Transfer döneminin son günlerindeki genç yetenek, kendisini 2020'ye Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attı.

17 yaşında profesyonel olan forvet oyuncusu Kazım Çelik , tutkunu olduğu takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi