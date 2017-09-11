Fransız ekibi Amiens’ten şaşırtan hesap

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Amiens takımının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, futbolseverleri şaşırttı.

Fransa Ligue 1’de Nice’nin Monaco’yu 4-0 yenmesinin ardından Amiens takımının resmi sitesinden attığı bir Tweet, kafaları karıştırdı. Önce Monaco’nun Marsilya’yı 6-1 yendiği hatırlatılan paylaşımda daha sonra Nice’in Monaco’yu 4-0 yendiği maç paylaşıldı. Bununla da yetinmeyen Amiens, kendilerinin de Nice’i 3-0 yendiğini takipçileri ile paylaştı. Bütün bu paylaşımların ardından matematik hesabı yapan Amiens, takipçilerine “Monaco, Marsilya’yı 6-1 yendi, Nice’te Monaco’yu 4-0 yendiyse, biz de Nice’i 3-0 yendik, o halde Marsilya’yı 13-1 yener miyiz?” diye sordu.

Şampiyonlar Ligi`nde yeni sezon başlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor... Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te Portekiz'in Porto takımına konuk olacak. İlgili Haberi Oku

Ligde ilk beş hafta sonunda 6 puan toplayan Amiens, 13. sırada yer alıyor.