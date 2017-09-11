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Fenerbahçeli basketbolcu Pero Antic, Kızılyıldız’a transfer oldu

2 sezondur Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Pero Antic, Kızılyıldız'a transfer oldu.
20:3411 Eylül 2017
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Fenerbahçeli basketbolcu Pero Antic, Kızılyıldız’a transfer oldu

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Makedon oyuncu Pero Antic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

2015 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı-lacivertli forma için mücadele ettiği iki sezonda bir Euroleague, iki Basketbol Süper Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir de Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları yaşayan Pero Antic, parkeye koyduğu hırs ve kazanma arzusuyla taraftarların takdirini kazanmayı başardı.

Tecrübeli basketbolcunun Kızılyıldız takımına transfer olduğu açıklandı.

Etiketler
fenerbahce doğus kızılyıldız Pero Antic
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