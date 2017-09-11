Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın isyanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şanssızlıktan yakındı, Aykut Kocaman, kalelerine gelen her iki şuttan gol olmasını şanssızlık olarak yorumladı.

Süper Lig’in ilk 4 haftasında 5 puan toplayabilen, başka bir deyişle 4 haftada 7 puan kaybeden Fenerbahçe’de moraller bozuk. Aykut Kocaman bir an önce takımı düzlüğe çıkarmak isterken, yaşanan şanssızlıkların da son bulması için duacı. Yönetim kanadında ise Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler son derece üzgün ve kötü gidişin son bulmasını istiyor. Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir maçı sonrasında takımın gelişiminden memnun olduğunu belirtse de rakibin ilk atağında gol bulduğunu, kalelerine gelen şutların genelde golle sonuçlandığına dikkat çekti.

Yalçın Çetin`den kendisini de üzen gaf! Ekranların sevilen ve tecrübeli spikeri Yalçın Çetin, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında şanssız bir an yaşayarak gaf yaptı! İlgili Haberi Oku

Kariyeri boyunca ve özellikle Fenerbahçe’nin böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını belirten Aykut Kocaman “Ligde kalemize toplam 16 şut gelmiş ve bunların 8’i gol olmuş. Yüzde 50 gibi bir oran çok yüksek. Ayrıca, anlaşılması güç olan başka bir durum ise oynadığımız 8 resmi maçın 5’inde kalemize gelen ilk şut gol oluyor. Bunun bir açıklaması yok” şeklinde konuştu.

Mahmut Uslu`dan Fırat Aydınus`a 3 Temmuz tepkisi! Fenerbahçeli yöneticiler, Fenerbahçe-Başakşehir maçının devre arasında koridorda, hakem Fırat Aydınus'a, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun İlgili Haberi Oku

Aykut Kocaman, puan kazanmak için buna bir çözüm bulmak durumunda olduklarını ve üst süte galibiyetler alarak özgüveni %100’e çıkaracaklarını da söyledi.