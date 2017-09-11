Eto’o bunu hep yapıyor! Galatasaray’a 5. gol…
Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o Galatasaray maçlarında gol sayısını 5'e çıkardı.
Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o, sarı-kırmızılı takıma karşı kariyerinde çıktığı 6 maçta 5. golüne imza attı.
Galatasaray’ı dün galibiyetten eden 4 farklı karşılaşmada ağları sarsan Kamerunlu forvetin takımları (Chelsea ve Antalyaspor) bu maçlarda yenilgi görmedi (2 galibiyet, 2 beraberlik).
TARAFTARA KOŞTU
Saygı görmediği için Antalya’dan ayrılmak istediğini söyleyen Eto’o dün maç sonrası tribünde taraftarla kucaklaştı.
11 Eylül 2017 Antalyaspor`da Rıza Çalımbay`dan Eto`o ve Nasri açıklaması Konuğu Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nasri'nin sakatlığının bulunduğuna değinen Çalımbay, Eto'o'nun ise sorunlarını sahaya yansıtmadığını ifade etti. İlgili Haberi Oku