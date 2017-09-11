Beşiktaş’ın Porto maçına İngiliz hakem

Şampiyonlar Ligi'nde Porto-Beşiktaş karşılaşmasını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto’ya konuk olacak olan Beşiktaş’ın, çarşamba günü saat 21.45’te Dragao Stadı’nda oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın 4’üncü hakemi ise Constantine Hatzidakis olacak. Şampiyonlar Ligi`nde yeni sezon başlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor... Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te Portekiz'in Porto takımına konuk olacak. İlgili Haberi Oku