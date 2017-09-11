Beşiktaş 96 milyon 400 bin dolar kredi çekti

Beşiktaş Kulübü, kredi ve borçların ödenmesi için iki bankadan toplam 96 milyon 400 bin Dolar kredi çekti.

Beşiktaş, Denizbank ve Ziraat Bankası’yla 96 milyon 400 bin Dolar değerindeki kredi görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

KAP’a 5 Temmuz’da yapılan bildirim üzerine güncellemede bulunan Beşiktaş, Denizbank ve Ziraat Bankası’yla yaptığı görüşmelerle ilgili açıklama yaptı. KAP’a yapılan açıklamada, “05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (konsorsiyum bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu kredi üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.