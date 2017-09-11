Bayern Münih CEO’su Rummenigge’den Lewandowski’ye sert eleştiri

Robert Lewandowski, son dönemde Bayern'e yönelttiği eleştirilerden pişmanlık duyabilir.

Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenigge, takımın yıldızı Robert Lewandowski’yi eleştirdi.

“Asmakla kesmekle çözülmüyor”

Polonyalı futbolcu, PSG ve Barcelona’nın Neymar ve Ousmane Dembele için yaptığı büyük harcamaları örnek göstererek, Bayern’i transfer piyasasında daha aktif olması konusunda teşvik etmişti. Lewandowski geçen sezon da gol krallığı için takım arkadaşlarından yeterli desteği alamadığından şikâyet etmişti.

Görünen o ki bu sözler, Rummenigge’nin hoşuna gitmemiş.

Hoffenheim’a 2-0 kaybettikleri maçın ardından Bild’e konuşan Alman efsane, “Lewandowski’nin işleri bu noktadan görmesi yazık. Sadakat Bayern DNA’sının bir parçasıdır. Uzun süredir bizi başarıya taşıyan bir felsefemiz var.” dedi.

Rummenigge, eleştirilerine “Robert, PSG’nin transferlerinden belli ki rahatsız olmuş. Bizim iş verdiğimiz bir futbol oyuncusu ve çok para kazanıyor. Söylediklerinden memnun değilim. Kulübü ve takım arkadaşlarını kamuoyu önünde eleştiren herkes karşısında beni bulur.” sözlerini kullandı.

Lewandowski bu sezon 5 maçta 6 gol attı.

Bundesliga`da tarihi maç! Hertha Berlin-Werder Bremen maçını Bibiana Steinhaus yönetti Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin ile Werder Bremen arasında oynanan karşılaşmayı yöneten Bibiana Steinhaus, dünya futbol tarihine geçti. İlgili Haberi Oku