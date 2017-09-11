Bayern Münih CEO’su Rummenigge’den Lewandowski’ye sert eleştiri

Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenigge, takımın yıldızı Robert Lewandowski’yi eleştirdi.
“Asmakla kesmekle çözülmüyor”
Polonyalı futbolcu, PSG ve Barcelona’nın Neymar ve Ousmane Dembele için yaptığı büyük harcamaları örnek göstererek, Bayern’i transfer piyasasında daha aktif olması konusunda teşvik etmişti. Lewandowski geçen sezon da gol krallığı için takım arkadaşlarından yeterli desteği alamadığından şikâyet etmişti.
Görünen o ki bu sözler, Rummenigge’nin hoşuna gitmemiş.
Hoffenheim’a 2-0 kaybettikleri maçın ardından Bild’e konuşan Alman efsane, “Lewandowski’nin işleri bu noktadan görmesi yazık. Sadakat Bayern DNA’sının bir parçasıdır. Uzun süredir bizi başarıya taşıyan bir felsefemiz var.” dedi.
Rummenigge, eleştirilerine “Robert, PSG’nin transferlerinden belli ki rahatsız olmuş. Bizim iş verdiğimiz bir futbol oyuncusu ve çok para kazanıyor. Söylediklerinden memnun değilim. Kulübü ve takım arkadaşlarını kamuoyu önünde eleştiren herkes karşısında beni bulur.” sözlerini kullandı.
Lewandowski bu sezon 5 maçta 6 gol attı.